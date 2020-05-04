Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, показала и рассказала о том, что с ней произошло

На кадрах Кристина сидела в автомобиле в футболке в полосочку. Но лицо ее было очень грязным, настолько, что естественного цвета лица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сначала листай. Потом жми YouTube-ссылку в шапке профиля", - написала в Инстаграм Лебедь.

В ютубе Кристина опубликовала ролик, где она обшучивала то, что с ней произошло, а потом на всякий случай представилась зрителям, что она ведущая "Аферистов в сетях", а не "чупокабра", как могли подумать пользователи в сети.

Пользователи активно начали обсуждать, что же у Лены случилось и обшучивать эту тему:

"Ну как-то слишком красива для чупакабры", "Такая забавная, просто лучшая, очень жду новые выпуски", "Очень похожа на гринча, очень милого, черного гринча", "Аферист на шашлыки позвал и уголь высыпал на Крис".

Сообщалось, что 29-летняя теледива Елена-Кристина Лебедь развлекается как может на карантине.

Так, на этот раз звезда "Аферисты в сети" разместила совместное со своим возлюбленным фото, на котором они позируют на фоне вертолета. Знаменитость пренебрегает карантином и выходит на улицу без защитной маски. Также можно заметить, что Кристина с Павлом Розенко одеты весьма по-летнему. Ведущая позирует в солнцезащитных очках, тонкой блузке и своих любимых джинсах.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь показала дикий розыгрыш Розенко, кадры не для слабонервных

А еще Politeka писала, что Лебедь и Розенко засняли в интимный момент прямо в супермаркете

Также Politeka сообщала, что невеста Розенко ошарашила дикими воплями, кадры облетели сеть



