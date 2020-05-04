Украинская певица Тина Кароль показала видео, снятое специально для проекта "Жизнь продолжается"

В этот раз певица решила принять участие в специальной съемке, в которой ей пришлось раскрасить себя и исполнить свою трогательную композицию "Жизнь продолжается", которая была посвящена очень важной теме, передает Politeka.net.

Так, в этот раз Тина предстала в облегающем изумрудном платье с открытыми плечами и довольно глубокой зоной декольте. Певица собрала волосы в гладкую прическу и нанесла естественный макияж.

На заднем фоне можно также заметить кадры с медиками, которые сейчас рискуют жизнью, борясь с вирусом.

«Я в восхищении и благодарности защитникам невидимого фронта - нашим врачам, которые рискуя собственной жизнью спасают жизни других. Я растворяюсь в ваших слезах, в ваших страхах, в ваших надеждах и в вашем жизнелюбии. Благодаря вам Жизнь продолжается! * Поддержи украинских врачей! Присоединись к марафону канала @1plus1_ua «Ты не один», отправив смс на номер 88001 #tinakarol #тинакароль», - пишет Тина на своей странице.

До этого фанаты популярной украинской певицы нашли интересное сходство между фотографиями Кароль и ее сына. Соответствующие снимки были опубликованы на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм.

Так, на фото Тина Кароль спускается по лестнице в облегающем белом топе и таких же белых шортиках, отлично демонстрирующих подтянутые ножки певицы. Волосы Кароль спадают на плечи крупными локонами, завершая ее нежный образ.

Рядом с этим снимком разместили фотографию сына певицы Вениамина, сделанную на том же самом месте. Мальчик, как и мама, начинает спускаться по лестнице. Правда, вместо гламурного образа, он одет в простую повседневную одежду мальчика-подростка.

«Повторил мамино фото», - говорится в подписи к снимкам.

Судя по всему, забавное сходство оценила и сама Кароль, ведь она продублировала фанатский пост в своем разделе Сториз.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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