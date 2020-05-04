44-летняя украинская певица Наталья Могилевская нарвалась на шквал критики в сети

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видеоклип на хит "Оторваться от земли" в новой джазовой интерпретации (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Наталья предстала в длинном белом платье с блестками и почти до неприличия высоким разрезом и огромным декольте. Дополнил лук пиджак сочного малинового оттенка. 

Могилевская активно двигалась под музыку, задирая подол, виляя бедрами и тряся бюстом перед камерой.

"Это не случайный эксперимент, а первый сингл с будущего Lounge edition альбома «Любовь - это большая сила», выход которого запланирован в этом месяце. Именно режим самоизоляции на карантине стал для меня переосмыслением себя и своего творчества. 24 часа я занималась творчеством. Такой меня еще не видели никогда", - поделилась артистка в подписи к видео.

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Поклонники по-разному отнеслись к образу и песне Натальи. Несмотря на десятки тысяч "лайков", многие отметили в комментариях, что на этот раз у нее был неудачный макияж.

"Это настоящий подарок для всех меломанов и поклонников😍❤️❤️❤️ Мы взрослеем и инстинктивно тянемся к качественной и очень красивой музыке - джазу, классике и даже опере"

"Круто очень сильно!!!"

"Это был для нас большой сюрприз😸🎉 .Ну просто болдёж🔥❤️🔥.А какая милодия мммммм просто болдёжная😻😻😻❤️❤️❤️.Наталья вы как всегда превзошли наши ожидания💋"

"голос бомба. но макияж и одежда оставляют желать лучшего😒"

"Натали! Прекрасна, стильна, шикарна!!! Но... маленькое «но» - тени - не Ваше🤔"

"С макияжем сегодня не сложилось 🙄, а песня просто супер👍"

"Наташа, что за загар?"

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Сьогодні ввечері на телеканалі "1+1" і на моєму каналі YouTube в рамках музичного марафону домашніх виступів артистів «Ти не один» відбулася прем'єра легендарного хіта "Відірватись від землі" в новій джазовій інтерпретації. Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов — то велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нових пісень, нових образів, подивилася на свої старі пісні по іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом — суцільна насолода для душі. До нього я готую , зокрема грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion образи. Мріяти, планувати і готувати щось нове - це найкращій засіб подолати кризу. Я дуже вдячна Вадиму Лісиці за те що запропонував мені записати його саме таким. Цей альбом найкраще наше враження від багаторічної співпраці. Хочу подякувати всім, хто приймав участь в благодійному марафоні на підтримку лікарів та в створенні цього номеру! Дуже вдяча неймовірно талановитій Ладі Косинець @ladakasynets , також Антону Пильноватих @anton_pilnovatykh та танцівникам, які відгукнулися, зокрема відомому учаснику проекту "Танці з зірками" Віталію Загоруйко @zagoruikovitalii. #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #відірватисьвідземлі #loungeedition #музыкальныймарафон #тинеодин

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Ранее мы сообщали, Могилевская обескуражила фото, застыв в объятиях с молодым красавчиком. Судя по всему, ее запечатлели во время жаркого танца.

Напомним, бесстыжая Могилевская посветила гордостью в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что Могилевская завела нового мужчину и неожиданно заговорила о личном