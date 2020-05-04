44-летняя украинская певица Наталья Могилевская нарвалась на шквал критики в сети

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видеоклип на хит "Оторваться от земли" в новой джазовой интерпретации (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Наталья предстала в длинном белом платье с блестками и почти до неприличия высоким разрезом и огромным декольте. Дополнил лук пиджак сочного малинового оттенка.

Могилевская активно двигалась под музыку, задирая подол, виляя бедрами и тряся бюстом перед камерой.

"Это не случайный эксперимент, а первый сингл с будущего Lounge edition альбома «Любовь - это большая сила», выход которого запланирован в этом месяце. Именно режим самоизоляции на карантине стал для меня переосмыслением себя и своего творчества. 24 часа я занималась творчеством. Такой меня еще не видели никогда", - поделилась артистка в подписи к видео.

Поклонники по-разному отнеслись к образу и песне Натальи. Несмотря на десятки тысяч "лайков", многие отметили в комментариях, что на этот раз у нее был неудачный макияж.

"Это настоящий подарок для всех меломанов и поклонников😍❤️❤️❤️ Мы взрослеем и инстинктивно тянемся к качественной и очень красивой музыке - джазу, классике и даже опере"

"Круто очень сильно!!!"

"Это был для нас большой сюрприз😸🎉 .Ну просто болдёж🔥❤️🔥.А какая милодия мммммм просто болдёжная😻😻😻❤️❤️❤️.Наталья вы как всегда превзошли наши ожидания💋"

"голос бомба. но макияж и одежда оставляют желать лучшего😒"

"Натали! Прекрасна, стильна, шикарна!!! Но... маленькое «но» - тени - не Ваше🤔"

"С макияжем сегодня не сложилось 🙄, а песня просто супер👍"

"Наташа, что за загар?"

Ранее мы сообщали, Могилевская обескуражила фото, застыв в объятиях с молодым красавчиком. Судя по всему, ее запечатлели во время жаркого танца.

Напомним, бесстыжая Могилевская посветила гордостью в бездонном декольте

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