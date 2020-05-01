Украинская певица Наталья Могилевская, которая в 2017 году победила на шоу "Танці з зірками", решила вспомнить былое

Артистка опубликовала архивное фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Наталья позировала в синем платье, вытянув ножки.

Красотка была на руках своего партнера Игоря Кузьменко, с которым одержала победу на проекте.

Заметно, как пара отлично держится, а, в частности, Наталья - с ровной спинкой.

"Всех моих коллег, влюбленных, вдохновленных, вечно ищущих, танцующих и живущих в вечном полете поздравляю с днем танца на планете Земля! Пусть оберегают вас ваши танцующие ангелы и пусть рождается для вас самая прекрасная музыка в мире", - написала Наталья.

Всего за 15 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Королева 💋", "Огонь", "Танцы - это жизнь", "Наталья, Вы красавица, и такая молодец. Успехов Вам во всем 👍😍", "Талантливая!", "Шикарна😘😍🔥❤️💞💋💋💞", "Суппппер растяжка!!!!...Наташа талантлива во всём!!!!👍👏👏👏", "Богиня!😍🔥😘❤️💞💋👍💋💞❤️😘🔥😍🔥", "Красавица и умница, одна из самых искренних и настоящих в украинском шоу-бизнесе😊", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская в специальном интервью в шоу Потапа и Позитива 2POPODCAST рассказала, почему прекратила продюсерскую деятельность.

По словам звезды, она не могла в должной степени руководить артистами и заставлять их что-либо делать. Поэтому артистка приняла решение, что больше никогда и ни для кого не станет продюсером.

"Для женщины это слишком жестокий бизнес», – отметила Могилевская.

Напомним, бесстыжая Могилевская посветила гордостью в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что Могилевская завела нового мужчину и неожиданно заговорила о личном

Также Politeka писала, что Могилевская засветила свое достоинство в экстремальном разрезе