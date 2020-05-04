Известный танцор и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал интересное совместное фото с женой

На фото Тарзан обнял Наташу, которая была в черном платье и во что-то замотана. Королева закрыла глаза от удовольствия, а Сергей склонил голову над плечом певицы. Фотография получилась довольно нежной и интересной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 400 лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили пару и выражали свою любовь смайликами.

Ранее мы сообщали, что 50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, насмешил сеть новым видео.

Тарзан с семьей вышел на свежий воздух, благо, частный дом позволяет гулять у себя на заднем дворе. Танцор позировал на лежаке в черном спортивном костюме, натянув на глаза красную кепку. Играла музыка, и Сергей шаловливо подтанцовывал ногами, поднимая их, скрещивая и расставляя. Рядом было слышно, как кто-то что-то нарезает, и немного виден женский локоть - скорее всего Наташи.

Сообщалось, что известный российский бодибилдер и танцор Тарзан порадовал поклонников горячими снимками.

На одном из кадров бодибилдер, стоя на сцене обнял супругу за талию.

При этом шоумен был в одних белых стрингах, хвастаясь шикарной фигурой, а точнее кубиками пресса.

Напомним, Наташа Королева отожгла с сыном после самогонки Тарзана

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