32-летняя российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, порадовала поклонников новым дерзким фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе. Кристина принарядилась в обтягивающий наряд черного цвета, сверкнув худыми плечиками и соблазнив нежными изгибами.
Асмус сделала селфи крупным планом, сложив губы "уточкой" и наклонив голову вбок. "Чертики" в ее глазах выдают шаловливое настроение.
Немного макияжа с черными стрелками, а также красиво уложенные волосы дополнили лук актрисы.
"Закончится самоизоляция, пойдём на работу и ведь всё равно через время будем нудеть как устали, дайте выходной, а лучше три )))) 😅🙄", - подписала снимок Кристина.
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За считанные минуты тысячи фанатов успели поставить "сердечки", а также оставить уйму комментариев с комплиментами.
"Красотка👍👍👍💐"
"Красотка👍 с такой стрижкой🔥🔥🔥"
"Вы великолепны 😉👏"
"Какая симпотяшка 😛😛😻"
"Чертовка!"
"100% так и будет. А вообще сколько человеку не дай, ему все мало..... сколько времени нам дали, чтоб подумать и осмыслить, что все что сейчас происходит не просто так"
Ранее мы сообщали, Кристина показала в сети, как развлекается с подругами.
"Эта фотка ждала своего часа ))) Вчера был День рождения у моей падружаньки, у моей огненной бэйбы, у единственного челаэчка, который может спокойно меня в бассейн опрокинуть 💦😂", - поделилась Асмус, которая заметно выделялась на фото, благодаря своем алому наряду, тогда как подружки были в одежде белого и бежевого оттенков.
Напомним, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".
Как сообщала Politeka, располневшая Асмус огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок: Харламова даже жалко.