Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла правду про свої найулюбленіші серіали і актрис

Корисний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Зірка зазначила, що обожнює серіали, тому ділиться з шанувальниками картинами, «які можуть засмоктати».

«Кетрін Віннік (Лагерта «Вікінги»), Клер Дейнс (Керрі Метісон «Батьківщина»), Блейк Лайвлі (Серена «Пліткарка»), Мер'єм Узерлі (Роксолана "Величне століття»)», - написала телеведуча.

В коментарях під постом стали активно обговорювати, хто які серіали любить, а частина шанувальників звернули увагу, що всі актриси, яких назвала Леся, схожі на неї.

«Схожих на себе актрис любиш, Леся))», «Мер'єм Узерлі – обожнюю, як вона грає», «І всі схожі на тебе», «І всі блондинки))))», «І всі актриси на тебе схожі. Узерлі теж моя улюблена актриса... ну і звичайно ти Лесічка», «А я давно помітила, що ви схожі з Мер'єм», «Є схожість з Мер'єм. Часом навіть здається, що ви сестри», «Чому я не помічав, що Роксолана дуже на тебе схожа», - пишуть користувачі мережі.

Леся не розгубилася і відповіла фанатам: «Тому що це моя сестра з Анталії». Шанувальники у відповідь нагадали, що Узерлі німецька акторка, тому сестра, швидше з Берліна, ніж з Анталії.

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