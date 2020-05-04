Новая любовница телеведущего и шоумена Владимира Остапчука показала солнечный кадр, удивив поклонников
После того, как стало известно, с кем уже довольно продолжительное время состоит в отношениях молодой артист, популярность девушки резко выросла. Как оказалось, избранница Владимира Остапчука является активным пользователем сети, каждый день пополняет профиль в социальной сети Инстаграм новыми фото и видеоматериалами, пишет Politeka.net.
На новом кадре Кристина, а именно так зовут новую возлюбленную Владимира, показала себяв джинсовом костюме - светлых рваных штанах и такого же оттенка джинсовке. Образ выгодно подчеркнул худую фигуру знаменитости и ее светлую кожу. На представленном фото Кристина приветливо улыбается.
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«Какие были крутые выходные!🌸 🌈Я наполнена счастьем! 🌱Мое тело и душа в полной гармонии! Фото заряжено на позитив, делюсь с вами им! Всем хорошего дня и добра! 💙#madamnotary #happyday #love #energy», - написала Кристина под постом.
Фанаты не остались в стороне:
«Спасибо😊 Вы очень красивая! 😍», «Заряжаєте на позитив🌸», «аж расцвела, как весна», «Выглядишь супер, какая вишенка».
Отметим, недавно Остапчук представил ролик, в котором улегся на пол и закинул себе на плечи стройные ноги возлюбленной. Вместо положительных комментариев артист ожидаемо попал под гнев сети.
После нескольких сотен гневных слов в свой адрес, Остапчук все же реши прокомментировать ситуацию, впервые после развода и начала новых отношений. По словам молодого мужчины, он просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ.
«С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение», – написал Владимир, отмечая, что бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.
Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций.
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