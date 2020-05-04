Известная украинская певица Элина Мбани, которая выступает в шоу «Женский квартал» и «Квартал 95», поделилась соблазнительным снимком в платье

Серию фотографий красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Элина улеглась на полу в роскошном платье и смотрела в кадр. Ее кучерявые волосы были распущены, она рукой придерживает их, чтобы открыть лицо. Красотка демонстрирует на камеру свои худые стройные ножки и красивые плечи. На одном из фото Мбани выглядит очень соблазнительно.

«Я и мое самое любимое платье», - подписала звезда снимок.

Стоит отметить, что Элина на данный момент не самая известная девушка «Женского квартала». Она входит в вокальный квартет, но ее затмевают Марта Адамчук и Вера Кекелия. В Инстаграме у девушки чуть более 5 тысяч подписчиков. Ее фото собирают по 300-600 лайков. Несмотря на это, звезда не отчаивается и надеться стать известной. Кстати, до «Квартал 95» красотка участвовала в «Х-факторе», «Голосі країни» и «Лиге смеха».

Ранее мы писали, что Элина поделилась домашним фото, на котором позировала в белых тапках и джинсах. Образ она дополнила простой кофточкой, а в руках держала чашку чая.

Напомним, что экзотичная красотка из "Квартал 95" без стеснения посветила своим достоинством: "Супер киска".

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