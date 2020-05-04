Известная актриса Анна Кошмал, звезда "Сватов", показала домашний наряд

На фото Анна сидит за столом в топе и рубашке, а на голове можно увидеть полотенце, скорее всего, актриса только из душа. Кошмал улыбалась на камеру, а в руках держала мобильный телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выходной день", - лаконично подписала фотографию звезда.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Анна опубликовала снимки в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что 25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", предстала в красивом платье.

Анна во время съемок сериала позировала в наряде бежевого оттенка с черным пояском на талии, выделивший ее стройность.

Наряд имел длину ниже колена, из-за чего можно было рассмотреть туфельки актрисы - лодочки на шпильках.

Сообщалось, что украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась ролью Женьки-подростка в сериале "Сваты", показала себя во всей красе.

Актриса позирует полусидя, выгнув элегантно выгнув спину. Она сильно приспустила белую рубашку, показав топ, который напоминает корсет. На ногах звезды "Сватов" надеты светлые штаны. Волосы девушки струятся на плечо. Она томно смотрит вдаль, демонстрируя чарующий взгляд.

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