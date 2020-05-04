26-летняя Алла Добкина, дочь скандального политика Михаила Добкина, удивила летним образом

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм фото, на котором позирует в машине. Алла похвасталась стройной фигурой в коротких шортиках и майке белого цвета. При этом трудно не заметить ее "осиную" талию, а зоной декольте можно любоваться вечно.

С минимумом косметики, Добкина крупным планом засняла лицо, сложив губы "уточкой". Разгоряченная девушка кинула дерзкий взгляд в камеру.

На фото она объяснила неожиданный летний лук, указав температуру воздуха - + 22 градуса, а, значит, уже почти лето и настает время для избавления от тяжелой одежды и приветствия образов "мини".

Ранее мы сообщали, Добкина понастальгировала в соцсети, выставив фото, где она в красном купальнике. Красотка позировала на яхте, усевшись на бортик и соблазнительно выгнув спинку. Девушка смотрела куда-то в даль, прикрывшись рукой от жаркого солнца.

"Да, сейчас бы к морю...", - подписала снимок Алла. Ее стройные ножки и аппетитный бюст никого не могут оставить равнодушным.

Также мы рассказывали, как Добкина показала образ роковой красотки. Яркий макияж, идеальная укладка, черный стильный наряд, а главное дерзкий взгляд сделали свое дело - Алла не на шутку взбудоражила поклонников.

"Вау, какая красавица", "А глаза то папины", "Супер, очень красиво", "Леди-вамп", "Роковая красотка, но прибавили себе немного возраста с таким макияжем, мое мнение, не обижайтесь", "Ого, я поднимаю руки!", - комментировали пользователи в сети.

Напомним, что дерзкая дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Как сообщала Politeka, внук Добкина поразил переменами во внешности, мама не сдержалась: "Совсем другой".

Также Politeka писала, что Алла Добкина выставила напоказ всю свою роскошь: "Божество!".