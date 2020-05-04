Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила бурный вечер со Славой Каминской, озадачив выходкой
Звезда решила остаться вместе с семьей в загородном доме во время карантина. В этот раз она показала, как снова устроила на своей странице в социальной сети Инстаграм прямой эфир. Так, вместе с солисткой "НеАнглелов" звезда решила обсудить немало интересного и заодно удивить своим видом, сообщает Politeka.
Певица, как известно, уже несколько недель устраивает игру "Правда или действие" в прямом эфире в Инстаграм. В прошлом эфире с Никитюк Оля также выдала немало интересного.
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«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» со Славой Каминской 🔞 [Часть 2] Посекретничали со Славой @babaslavka о пластических хирургах, звездной болезни, приоткрыли «изнанку» семейной жизни. Остались красивые, но правду друг у друга выбили 💃 #оляполякова #славакаминская», - написала Полякова.
Вот что ответили пользователи сети:
«Вы, девочки суперовые, огонь», «Красивые девушки! Трудяги! Олю само собой люблю очень. У Славы голос конечно очень интересный. Она не задумывалась над сольной карьерой?», «Получила массу удовольствия🙂», «Ой, такого кайфа от видео, я уже давно не получала 😆😆😆. Спасибо вам, девчонки», « 🤣🤣🤣🤣🤣Слава была жестока!!!», «Скучно».
До этого звезда с дочерью решила позаниматься самостоятельно, периодически включая в прямой эфир людей, которые тренируются вместе с Олей.
В ходе эфира Оля очень детально рассказала, как правильно выполнять то или иное упражнение. Поэтому комплекс можно смело повторить дома. Для наглядности звезда даже потренировалась с бутылками, попросив дочь, принести бутылки потяжелее.
Похоже, украинская певица пытается всячески разнообразить свои тренировки. Маша также повторяет за мамой, поэтому тренируется вместе с ней, несмотря на то, что дается ей это похоже очень нелегко.
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