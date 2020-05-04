Знаменитый молдавский исполнитель Дан Балан покорил новым роликом во время съемок нового проекта

Не так давно отгремел финал знаменитого песенного шоу "Голос", в котором Дан принимал участие в роли судьи. Артист успел прославиться еще и приписываемым ему романом с Тиной Кароль, которая в свою очередь в последнее время только подогревает слухи о любовных отношениях с певцом, передает Politeka.net.

В этот раз молодой певец показал превью-кадры со съемок проекта, которым буквально покорил фанатов и вызвал шквал комментариев в сети. Звезда появился в привычном мрачноватом виде, очаровуя силой своего голоса:

Вот что написали поклонники:

«Новая публикация!! Уже!! ❤️», «Дан, ты лучший!!», «Дан,ты самый лучший!», «Что это, изменяешь Тинке?», «Awesome 😍», «Очень ждем новый клип #всепробачати 💜😍», «Ждём с нетерпением❣️», «🍭🍭🍭🍭 красавчик Дан🐇😍😍😍», «Мы все с нетерпением ждём клип😍😍😍♥️♥️♥️», «Шо цэ такэ?».

Несколько дней назад в сети был представлен ролик, записанный в спальне Тины Кароль. Дело в том, что артисты записали новую песню в дуэте, который ждали многие месяцы фанаты. Песня появилась на других музыкальных площадках, кроме Ютуба, только сегодня. Специально к этому событию Дан опубликовал новое фото, но засветил кое-что лишнее.

Так, в изначальном ролике певец и Тина были рядом друг с другом: мужчина играет на гитаре, а сама Кароль кокетливо смотрит на мужчину и подыгрывает тому на пианино. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, поэтому вышедший клип занял первое место в трендах Ютуб-платформы всего за несколько дней.

Дан готовился к выступлению также ответствено, текст песни, им написанной, заинтриговал фанатов не меньше. На своей странице артист также поделился кадром, на котором он с Тиной стоит романтично прижавшись друг к другу и засветив лишнее - Кароль позировала с кольцом на безымянном пальце.

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