24-летняя украинская певица Алина Гросу обескуражила кадрами с маленьким ребенком

Как передает Politeka.net, артистка поделилась архивным видео, сделанным из разных временных кусочков, на котором предстала вместе со своим двухлетним братом Михаилом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Сначала девушка тискает и играется с братиком, когда он был еще совсем крохой, затем в кадре появляется уже подросший мальчик. Алина сняла на камеру его шалости и теплые семейные моменты.

Как известно, артистка сама недавно призналась, что находится в положении. Поэтому в последнее время ее волнуют вопросы семьи и воспитания детей. На этот раз Гросу затронула острый момент, связанный с карантином.

"Я безусловно понимаю всю важность самоизоляции, но есть одно большое НО(!) Многие семьи разъединенные странами, городами, границами......ни встречаться, ни видеться сейчас не могут...и хоть я выставила своё семейное счастливое видео..пост будет не обо мне, не о нас... и он будет грустным... Ужасней всего, сейчас, у нескольких знакомых умерли близкие родственники (не от вируса!!!) (у кого-то сын, у кого-то дядя, у кого-то Мама), которые проживали за границей.... и люди даже попрощаться не смогли... всё это безумно печально....и ужасно... режим - есть режим, но когда горе приходит в чью-то семью - самоизоляция, которая должна нас защищать, становится адом", - поделилась Алина своими мыслями.

Меньше, чем за полчаса, поклонники успели выразить свое признание более 5 000 "лайков". В комментариях люди соглашаются с Гросу.

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