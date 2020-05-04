Жена Артура Пирожкова Анжела Ревва поразила фанатов глубокой мыслью о том, как понимает отношения мужчины и женщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Один из исследователей проблемы пола предложил замечательную аналогию для сравнения сущности полов. Он уподобил женщину персику, у которого поверхность мягка и податлива, а внутри скрыт монолит косточки. Мужчину же он сравнил с орехом, у которого снаружи – твердая скорлупа, а внутри – мякоть. Не знаю, понял ли сам этот ученый муж всю пронзительную глубину своего сравнения, но оно поистине изысканное!» - говорится в сообщении.

Далее Анжела рассказывает о том, как воспринимаются отношения с точки зрения мужчины и женщины, а также что оба пола являются нежными и чувственными. Сам пост при этом она сопровождала трогательным снимком с супругом, демонстрируя безупречную фигуру.

«Да, мужчины оказываются куда более уязвимыми, ранимыми и куда менее устойчивыми и неспособными к адаптации. Но вернемся к нашему эксперименту с фруктами. Теперь отнимите прижатый орех от персика, что вы видите? Вы видите, что конфигурация поверхности персика изменилась, он потерял свою прежнюю форму, теперь он отражает то, что на него воздействовало. Мужчина видит не только плоды своей деятельности, но прежде всего самого себя. Он получил то, что сам и сделал. Впрочем, не нужно чересчур обольщаться, ведь следует помнить о косточке этого фрукта, которая, несмотря на все производимое давление, остается неизменной, и именно она – это то, что продолжит жизнь», - подчеркнула она.

Уточним, что пользователи сети были впечатлены ее размышлениями, а также безупречным образом на снимке.

«Какая божественная пара», «вау, просто роскошные», «вот, что значит люди подходят один одному на все сто», «идеальная пара! Любовался бы вечно ними», - пишут они.

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