50-летняя американская звезда Голливуда Дженнифер Лопес потрясла изысканными нарядами, в котрых в разные года появлялась на дорожке бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала видеонарезку в своем микроблоге в Инстаграм, в которой собрала свои любимые моменты (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Это первый понедельник мая ... и сейчас, когда мы идем к дорожке на #MetGala. Today я хотела отметить сегодня, оглядываясь назад на некоторые из моих любимых моментов. В Нью-Йорке всегда такая веселая ночь, наполненная прекрасными выставками и представлениями. Я не могу дождаться, когда мы снова соберемся, когда это будет безопасно. Какой из моих луков #MetGala ваш любимый? Скажите мне! #MetGalaMemories", - подписала кадры Джей Ло.

Так, красотка показала себя в восхитительном серебристом платье с блестками с безумно большим вырезом на груди, который пленяет с первой же секунды - "видно все". Тем более, что звезда "забыла надеть нижнее белье. Также изюминкой стал высокий разрез юбки: Лопес не могла не похвастаться аппетитными и стройными ножками.

Кроме того, актриса пощеголяла в полупрозрачном платье телесного цвета с красной вышивкой, которое как нельзя лучше подчеркнуло все ее изгибы и округлости. Для пущего эффекта, Джей Ло повернулась к камере "пятой точкой", окончательно лишив поклонников сна.

За пять часов пост лайкнули более миллиона человек. Поклонники засыпали кумира комплиментами.

"Великолепно 🔥"

"💋мой 🍑"