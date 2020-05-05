Почти на грани приличия

23-летняя украинская певица Мишаль Андраде, подопечная рэп-исполнителя Потапа, дерзнула показать себя в откровенном образе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого избавилась от излишней скромности.

Жгучая брюнетка предстала в белых штанах и пиджаке, который довольно дерзко распахнула, засветив упругие округлости, облаченные в кремовый лифчик - "что ты творишь?" Страсть этого кадра просто зашкаливает.

С минимумом косметики и собранными в пучок волосами, Мишель устремила задумчивый взгляд в сторону.

"Когда узнал что карантин продлили... ))", - подписала фото певица.

За несколько часов пост собрал почти 14 000 "лайков". Поклонники щедро отблагодарили Мишель за столь пикантный снимок кучей комплиментов.

"Скажу что Миша на фото пушка 😂"

"У меня было лицо ещё печальние😭"

"Шикарная😍"

"Малышкаа😍😍😍💘"

"Когда любишь крем-брюле в белой глазури, а тебе вообще не досталось мороженого"

"Очень красивая❤️😻 Богиня наша🙌. Ты наш идеал❤️"

"Не сумуй,посміхнись😛👌 Ще трохи😀"

Ранее мы сообщали, Мишель поэксперементировала со своей внешностью. Экзотическая красотка променяла черные волосы на блонд. Фото опубликовали на одной из ее фан-страничек. Андраде позировала в парике и элегантном платье, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Превосходство», «это улет», «боже, как такую красоту можно было скрывать?», - пишут они.

Напомним, что Мишель Андраде засветила лишнее в кожаном плаще: "Просто космос".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде распахнула кофту и показала «бугорки»: «Как скучаю…».

Также Politeka писала, что влажные дочь Потапа и Мишель Андраде устроили взрослые игры без одежды на камеру: "Огонь".