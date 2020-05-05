36-летняя украинская певица Джамала умилила социальную сеть яркими фото в новом образе, которого все так долго ждали

В этот раз знаменитая артистка рассказала под серией светлых кадров, на которых появилась в белоснежном платье с аккуратными рукавами-фонариками и частично оголенными плечами, рассказала, чего она ждала больше всего после завершения карантина. Как известно, звезда ожидала на свет появления своего второго малыша все это время и, несмотря на карантин, активно вела социальную сеть и снималась в фотосессиях, передает Polliteka.net.

Так, счастливая певица сообщила, что все это время считала до окончания карантина, чтобы можно было хорошо одеваться не только для съемок видео.

«Чтобы можно было свободно выходить на улицу, улыбаться всем лицом солнцу, обуть кроссовки или каблуки 😂 А сегодня вас ждет новый музыкальный сюрприз!

Могу только сказать, что эта песня далась нам не просто. И не потому, что она очень сложная, 😅 хотя она и не простая вовсе. А потому, что почти две недели мы не могли состыковать графики с нашим «приглашенным» музыкантом, а все из-за разные часовые пояса и разницу с американским время! Вы уже заждались, надеюсь? Тосковали по нашей «программой вечерних каверов»? 😊», - написала певица.

Поклонники тут же завалили звезду вопросами:

«Який у вас тиждень? Ви така гарна😍», «Очень красивые🔥», «Красивая👍», «Вы такие милые!» «Гарно виглядаєте 👌😍», «Очень нежны и красивые 😍♥️а мне что-то подсказывает что будет девочка,я думаю ДА♥️♥️♥️», «Какое красивое платье💗💗💗».

До этого девушка сообщила, как проходила ее вторая беременность:

"Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу.

Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка".

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