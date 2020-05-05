38-летняя российская телеведущая и блогер Ксения Собчак обескуражила заявлением, что ум для женщины - не главное

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором напугала внешностью. Ксения предстала с коричневой маской на лице, в очках и белом чепчике. При чем сфотографировалась крупным планом, сверкнув оголенными плечиками. Сначала даже непонятно, кто прячется за этим жутким видом - "Богомолов (муж Собчак, - ред.) не узнает".

"На вопрос: «что важнее для женщины ум или харизма?» я всегда отвечаю честно: Красота!", - подписала Ксения это фото.

Пост вызвал ажиотаж в сети. Пользователи кинулись оставлять комментарии, один краше другого.

"Самоирония — вот что ещё важно в женщине!)"

"Ксюха и тит*ки , тит*ки очень важны 😉"

"Я надеюсь это шоколад? А не то что я подумала 🙈"

"она что в го*не?"

"Просто до слез!!! 🤣 👍🏽"

"Красота, страшная сила 💟"

"Оу , откровенно 😅💪🏻 сначала шуганулась от телефона , а потом даже оценила шутку 👍🏻"

"Думала это фото моей бабушки"

Ранее мы сообщали, Собчак потрясла домашним фото - на котором прекрасно все: и пятая точка Ксении и ее муж, режиссер Константин Богомолов, с бутылкой на заднем плане.

Так, звезда решила похвастаться лосинами, вернее, тем, как в них выглядят ее "булочки". Собчак расположилась напротив зеркала и "заселфила" самое, по ее мнению, аппетитное место. При этом пользователей насмешило появление в кадре ее мужа, который "спрятался" за бутылкой.

«Пусть ж*па будет такой как на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на заднем плане за бутылкой вина очень взгрустнул. То ли от вируса, то ли от ж*пы», «А на переднем плане последствия бутылки на заднем плане 😉😂», - не удержались фолловеры.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.

Также Politeka писала, что мама Собчак грандиозно унизила Богомолова: "Вы пьяные!".