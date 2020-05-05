Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан сразили личным видео, сделанным во время их работы над композицией

Не так давно артисты представили видео, записанное прямо в спальне Тины Кароль. Как оказалось, звезды решили снять клип на музыкальную композицию "Помнишь", которую готовили много недель. А недавно в сети появилось довольно неоднозначное видео из репитиции, которое только подогрело слухи об их бурном романе, передает Politeka.net.

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Помнишь? Ленивые зрачки, утром пели.. и падали с земли в мир серый ...мы знали как вставать, как вертится кровать... А помнишь? Любые дни не дни, а мгновенья.. когда ты смотришь так, нет мгновений.. мы ожили опять и вспомнили опять всё, что пели. #pomnish @tina_karol

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Сам клип, который отсняли артисты всего за несколько дней, попал в топ-трендов Ютуб-платформы и был буквально завален хвалебными комментариями. Не далеко ушел и ролик из репетиции звезд - Дан и Тина в домашнем виде засветились перед камерами в довольно неожиданных образах. 

Без притворства артисты готовились к выступлению и показали, как проводят время вместе. 

 В представленном в Инстаграм видео можно заметить, как артисты репетировали, стоя друг перед другом. В ролике также слышно, как звезды флиртуют и заигрывают друг с другом. Певица облачена в длинное платье и излюбленный кардиган, она танцует, а затем обменивается с коллегой шутливыми фразами, а в конце ласково называет его: "Дурбецало". Фанаты тут же заговорили о свадьбе звезд.

Отметим, самапесня появилась на других музыкальных площадках, кроме Ютуба, пару дней назад. Специально к этому событию Дан опубликовал новое фото, но засветил кое-что лишнее.

Так, в изначальном ролике певец и Тина были рядом друг с другом: мужчина играет на гитаре, а сама Кароль кокетливо смотрит на мужчину и подыгрывает тому на пианино. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, поэтому вышедший клип занял первое место в трендах Ютуб-платформы всего за несколько дней. 

Дан готовился к выступлению также ответствено, текст песни, им написанной, заинтриговал фанатов не меньше. На своей странице артист также поделился кадром, на котором он с Тиной стоит романтично прижавшись друг к другу и засветив лишнее - Кароль позировала с кольцом на безымянном пальце. 

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