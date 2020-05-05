29-летняя украинская певица Соня Кей, которая приходится племянницей поп-легенде Софии Ротару, обескуражила шаловливым весенним образом
Как передает Politeka.net, молодая артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, томность которого просто зашкаливает.
Так, тезка звездной тети предстала в черном платье с оборками, с оголенной зоной декольте и плечами. Девушка улеглась на цветы, страстно задрав голову вверх и закрыв глаза, будто бы от наслаждения - "что за ракурс!" Одной рукой Соня коснулась щеки, а другой груди. Распущенные волосы девушка откинула назад, дабы они не закрывали собой самое пикантное на фото.
Нежный макияж с розовыми тенями и черными стрелками, а также прекрасные цветы вокруг дополнили яркий кадр, который певица решила сопроводить строчками из стихотворения:
"Будет трудно - крепись
Будет больно - не плачь,
Будет ветер - не гнись,
Глаз в ладони не прячь,
Если грозы - смотри,
Если страшно - держись,
Помни, жизнь - это жизнь"
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За час пост оценили более 2 000 человек. Девушка получила в ответ уйму комплиментов.
"Сонечка ты всегда красивая и веселая будь всегда такой ти молодець ти умница твои песни просто бомба прям взрив 💥💥💥💥"
"вау красуня😍"
"Девушка-Весна!🌞🌿"
"Какие правильные слова❤️"
Ранее мы сообщали, племянница Ротару сверкнула пленительной зоной декольте, натянув обтягивающую кофточку и "забыв" надеть нижнее белье. Манящие изгибы и сочные округлости не могли не восхитить. В подписи артистка упомянула о "чуде Пасхи", которое должно принести веселье и умиротворение.
Напомним, племянница Ротару посветила грудью в свадебном платье и рассказала о будущем муже
Также Politeka сообщала, что племянница Ротару ошеломила фото в обнимку с известным двухметровым красавцем