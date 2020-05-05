44-летняя американская актриса, родом из Украины, Мила Йовович запечатлела трогательный момент с младшей дочкой
Как известно, актриса недавно родила третьего ребенка - девочку назвали необычным именем Ошин, что означает с "валлийского" олененок. Актриса часто публикует фото своих малышек: 12-летней Эвер, 5-летней Дэшиел и их младшей сестрички.
Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором кормит младенца. Мила одной рукой прижала дочку к себе, а другой сделала селфи. Звезда предстала в полосатой майке: невозможно не заметить налившейся груди.
Зеленоглазая красотка серьезно взглянула в камеру, слегка приоткрыв рот.
Мила поделилась своими сокровенными мыслями по поводу материнства: "Так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней - одни из моих любимых дней. Этот сладкий маленький кексик смотрит на меня своими проникновенными глазами... крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад".
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Поклонники моментально откликнулись на фото тысячами "сердечек" и уймой комментариев с комплиментами и словами поддержки.
"Красивая мама и малышка 😍❤️❤️"
"Мммм. Да! Все еще кормлю моего мальчика. Ему 2 😳"
"Я как понимаю, у Милы это уже третий элемент?:)"
"Красавица!!!❤️☀️"
"Нет ничего более естественного и красивого, чем мать, кормящая своего ребенка, такая прекрасная вещь"
"Выглядишь потрясающе!! ❤️"
"Это мило и восхитительно😍! Только лучшее для вас и вашей семьи!"
Ранее мы сообщали, после рождения Ошин 20 января у девочки обнаружили "желтушку новорожденных", поэтому Миле пришлось задержаться в больнице. Актриса поделилась своими переживаниями:
"У бедной крошки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше".
Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".
Как сообщала Politeka, звезда Голливуда Мила Йовович похвасталась 12-летней дочкой-моделью: "Копия мамы".
Также Politeka писала, что беременная Йовович поразила внешностью в обычной жизни: "Ноги как у слона, все болит"