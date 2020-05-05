34-летняя украинская модель, певица и актриса Дарья Астафьева изумила одновременно нежным и страстным весенним образом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым не на шутку взбудоражила поклонников.

Так, Астафьева нарядилась в платье телесного цвета, которое тесно обтянуло ее стройные формы. Изюминкой стал верх, похожий на корсет. Если бы не огромный букет белых цветов, которым Дарья прикрылась, счастью фанатов не было бы предела. Правда, красотка оставила некоторые штрихи и намеки на фантастическое декольте.

Макияж в розовых тонах, волнистые слегка растрепанные локоны и большие серьги дополнили романтический образ Астафьевой.

"Позволь себе быть натуральной", - подписала кадр звезда.

Тысячи пользователй отреагировали "сердечками" на пост артистки, засыпав ее комплиментами.

"Девушка-весна❤️"

"Цветы ассоциациируются с твоей нежностью Даша..."

"На Монику Белуччи похожи🥀"

"Удивительная!!! Глаз не оторвать!!!❤️"

Ранее мы сообщали, Астафьева удивила фото с пылесосом в руке и при этом в платье с нескромным разрезом. Девушка, как владелица двух пушистых собак, пожаловалась фанатам на постоянную шерсть. Верным помощником в уборке ей стал пылесос, который она и продемонстрировала. Но вместо домашнего халата знойная брюнетка отдала предпочтение пикантному платью.

"Какое платье 🔥"; "Ага ещё те помощнички🤗🤗🤗"; "Даша вы богиня даже з пилесосом в руке"; "Хозяюшка👏😍"; "отчаянная домохозяйка", - писали в комментариях.

Также мы писали, как Дарья пленила ярким фото, на котором приняла необычную позу. Она предстала в розовом платье, черных колготках в сеточку и туфлях на шпильках, эффектно присев на корточки.

Напомним, что Астафьева с огромным декольте схватилась за топор ради бесстыжих кадров: "Берегитесь, мужики...".

А еще Politeka писала, что Астафьева в сетке забыла про стыд и устроила развратные танцы: «Воу, воу, полегче».

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева сверкнула формами без белья: "Божественный вид!"