Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук рассказал, как изменилась его жизнь после скандального развода

Как известно, молодой артист начал новую жизнь после того, как развелся с женой и даже успел завести себе новую возлюбленную, личность которой пытался скрыть довольно долгое время. За каждый пост с девушкой он получает волну критики, поэтому недавно сам Владимир решил рассказать, как изменилась его жизнь после развода, интервью Люкс ФМ.

Сейчас он живет отдельно, снимая жилье, обе квартиры он оставил бывшей супруге. Каждый месяц, по его словам, ему нужно около четырех тысяч долларов, чтобы хорошо себя чувствовать.

«Кроме того, я не люблю одалживать или брать у кого-то деньги. Возможно, поэтому у меня нет друзей», -шутливо отметил артист.

После Владимир признался, что после развода он обратился за помощью к психологу.

"В феврале, начал ходить к психологу. У меня сейчас такой этап – я как пазл, который нужно заново составить. Я не вижу смысла отвечать на гневные комментарии в соцсетях. Себя раздражать? Зачем? Я себе нормально, счастливо живу", - рассказал ведущий.

Остапчук отмечает, что его дети не думают, что отец – знаменитость и это правильно.

"Кое-кто из артистов создает для малышей блоги, страницы в Instagram чуть ли не с 6 лет. Начинают внушать им мысль, что они – дочь/сын известного человека. Думаю, этого не стоит делать, ведь дети должны иметь нормальное детство, без соцсетей. Они и так там сидят», - рассказывает Владимир.

Также недавно Остапчук представил ролик, в котором улегся на пол и закинул себе на плечи стройные ноги возлюбленной. Вместо положительных комментариев артист ожидаемо попал под гнев сети.

После нескольких сотен гневных слов в свой адрес, Остапчук все же реши прокомментировать ситуацию, впервые после развода и начала новых отношений. По словам молодого мужчины, он просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ.

«С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение», – написал Владимир, отмечая, что бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.

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