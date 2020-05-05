36-летний сын украинской певицы Таисии Повалий Денис как раз гулял с ребенком в коляске, когда произошла беда

Как передает Politeka.net, Денис Повалий поделился кадрами в "сториз" в Инстаграм. Огромное дерево рухнуло на землю из-за ураганного ветра недалеко от них с малышом.

"Только что в 20 метрах от меня свалилось здоровое с виду дерево. Будьте внимательны и вынимайте наушники - треск может спасти жизнь", - поделился в подписи мужчина.

Напомним, 55-летняя Таисия впервые стала бабушкой в конце прошлого года. В одном из интервью артистка рассказала, что малыш очень похож внешне на ее бывшую свекровь, бабушку Дениса по линии отца. Также Повалий рассекретила имя внука. Мальчика назвали очень редким древнегреческим именем Демьян. А вот взгляд у него – не по возрасту мудрый, отметила Таисия.

Ранее мы сообщали, Повалий, которая последние пять лет прожила в России и только недавно вернулась в Украину, нарвалась на гнев соотечественников, окрестивших ее запроданкой. Но на днях певица изумила пользователей, опубликовав видео с исполнением песен на украинском языке. Звезда спела народные хиты: «Била мене мати» и «Місяць на небі, зіроньки сяють». Повалий сама себе аккомпанировала на синтезаторе.

«Таечка, мы скучали. Очень очень. Ваш голос. До мурашек!», «Чарующая Волшебница! Всего 2 минуты, а человек уже на седьмом небе от счастья находится!», «Вот это голосина!!! Браво, мурашки по всему телу», «Украинские песни самые-самые...», «Вы великолепно поете украинские песни! Слезы на глазах, дорогая Таисия!!», - отреагировали пользователи.

Напомним, певица-запроданка Повалий излила душу после долгого заточения: "Не знаю, что меня ждет...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий после возвращения в Украину показала свое «укрытие» от коронавируса.