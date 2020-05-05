Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала новое фото

Снимком она поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Желаю всем превосходного дня», - подписала артистка кадр.

При этом подписчики артистки внимательно присмотрелись к ее внешности. ПРи этом некоторые заметили изменения.

«Что-то морщинки появились, ааа», «Талантливая обаятельная женщина. глаза излучают тепло душевное. Спасибо вам за ваше творчество прекрасные роли. Счастья вам», «Я заметила, Вы любите украшения из серебра», «Столько света и тепла в этой улыбке», «Глядя на Вас, Татьяна, понимаешь, что возраст только подчеркивает ваше обаяние, шарм и красоту», «Никакой пластики и такое доброе сердце, прекрасная актриса и женщина», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Татьяна Кравченко рассказала, что так и обрела счастья в отношениях с мужчинами.

Первым мужем Кравченко стал внук Владимира Маяковского - Владимир Лавинский художник-постановщик школы-студии МХАТ. Муж ей изменял. Позже он начал пить и поднимал на нее руку. А когда узнал, что Татьяна беременна, то заставил избавиться от ребенка.

В тот период у Кравченко влюбилась в Александра Абдулова, с которым они работали в "Ленкоме" и играли в мелодраме "Предчувствие любви". Он видел ее чувства и пользовался этим, пока однажды не сказал, что не любит ее.

Вторым мужем Кравченко стал продюсер Дмитрий Гербачевский. Но и этот брак Кравченко не стал счастливым. Муж изменял и бил ее. Однако от Гербачевского у нее родилась дочь Анна.

Напомним, окоченелая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом.

А еще Politeka писала, что Валюха из "Сватов" поразила усталым видом.

Также Politeka сообщала, что Валюха из "Сватов" показала, как она сильно постарела.