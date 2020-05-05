Звезда "Квартал 95", модель и артистка Лера Товстолес похвасталась красивыми формами в модном весеннем образе

Артистка уже давно принимает участие в выступлениях в «Женском квартале». Чаще всего девушка играет в постановках, изображая юных красоток, богатых любовниц и комичные роли. В жизни же девушка задорная, яркая и любит спорт по утрам. Сейчас, несмотря на карантин, она старается радовать социальную сеть новыми кадрами в разных образах, передает Рoliteka.net.

В этот раз молодая красавица представила стильный наряд, популярный этой весной и не забыла рассказать о моднойсумочке с оригинальным дизайном, которой так старательно красовалась.

«Весна пришла, а с ней и новые трэнды ❤️Сумки геометрической формы будут актуальны в этом году и конечно же я не хочу быть не в «тренде» 😃.

Я нашла @valissa.handmade и сразу влюбилась в их сумочки ручной работы. Это эксклюзивный вариант, вы можете лично для себя выбрать форму, цвет и тд. А это вдвойне приятно, когда такая сумка есть только у тебя 🙌🏻❤️», - написала девушка под новым постом в Инстаграм. Поклонники тут же отреагировали, написав, что девушка выглядит очень привлекательно.

Ранее мы сообщали, Лера восхитила сеть фото, где она предстала в стиле диско. С ярким макияжем, включая розовые тени и черные жирные стрелки, а также облегающим топом и юбкой сочного малинового оттенка Товстолес, безусловно сорвала овации в комментариях.

"Вы очень красивая ❤️😘", "Вот это пресс, сладкая крошка😍🔥🔥🔥"; "Комент должен быть если не шедевральным, то остроумным. За что тут зацепиться, что бы не быть тривиальным? Скажу прямо-я сразу вспомнил Мерил Стрип в фильме «Смерть ей к лицу».🔥🌹 , - писали пользователи.

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