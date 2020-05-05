Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла забыла про стыд и сверкнула роскошной фигурой в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее страницу в Instagram.

«Сейчас бы к морю..🖤 давайте забудем на минуту, что происходит вокруг..представим что у нас нет никаких проблем в стране и в мире и все идеально...и минут на 5 улетим в любимое место для отдыха..», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Добкина позирует в крохотном наряде, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень красивые фото🔥 это Мальдивы?», «У меня шум волн, но я хочу уже домой 😂К родным и друзьям», «На Карибы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 26-летняя Алла Добкина, дочь скандального политика Михаила Добкина, удивила летним образом.

Девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм фото, на котором позирует в машине. Алла похвасталась стройной фигурой в коротких шортиках и майке белого цвета. При этом трудно не заметить ее "осиную" талию, а зоной декольте можно любоваться вечно.

С минимумом косметики, Добкина крупным планом засняла лицо, сложив губы "уточкой". Разгоряченная девушка кинула дерзкий взгляд в камеру.

На фото она объяснила неожиданный летний лук, указав температуру воздуха - + 22 градуса, а, значит, уже почти лето и настает время для избавления от тяжелой одежды и приветствия образов "мини".

Напомним, что дерзкая дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Как сообщала Politeka, внук Добкина поразил переменами во внешности, мама не сдержалась: "Совсем другой".

Также Politeka писала, что Алла Добкина выставила напоказ всю свою роскошь: "Божество!".