Украинская исполнительница Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, решила поработать с детьми в саду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Приобщаю своих девчонок к аграрным работам, засадили огородик, скоро вырастет вкусный, экологически здоровый урожай», - говорится в сообщении.

Уточним, что пользователи сети пришли в восторг от того, как певица воспитывает своих детей.

«Молодцы», «Вот это правильно! Молодцы! Восхищаюсь вами. Правильное воспитание. Удачи вам!», «как все здорово, вы молодцы», «Камалия, какая только вы образцовая мамочка. Умничка. Девочки красотки маленькие. Приятно на вас смотреть. Дай вам Бог огромного счастья на всю жизнь», «мамины помощники», «фу, показуха», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 42-летняя украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, удивила фото и призывом помогать медикам и пожилым людям.

Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с 64-летним мужем и 7-летними дочерьми-близняшками.

Примечательно, что на лицах у всего семейства - защитные маски с забавным принтом - мультяшными улыбками.

Камалия с родными позирует на кухне, все одеты по-домашнему: на артистке черная футболка с рисунком, на муже бело-синий полосатый свитшот, а на малышках - розовые фартуки и радужные футболки.

Напомним, украинская певица показала мужа-миллиардера и красавиц-дочерей.

Также Politeka писала, что самая богатая звезда украинской эстрады засветила пышную грудь на людях.