Подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде порадовала фанатов и устроила дерзкие танцы на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«О Риша! Твои танцы это любовь! И конечно же, под любимую ciara», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде устроила «грязные» танцы на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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@rishamaryna о Рииша!! Твои танцы это любовь! 😍❤️ И конечно же под любимую @ciara

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«Вот это кайф!», «очень круто», «вау, супер», «вот то да!», «капец, ну секси же», «супер вообще», «горячо», «просто лучшая», «какая ты кайфовая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 23-летняя украинская певица Мишаль Андраде, подопечная рэп-исполнителя Потапа, дерзнула показать себя в откровенном образе.

Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого избавилась от излишней скромности.

Жгучая брюнетка предстала в белых штанах и пиджаке, который довольно дерзко распахнула, засветив упругие округлости, облаченные в кремовый лифчик - "что ты творишь?" Страсть этого кадра просто зашкаливает.

С минимумом косметики и собранными в пучок волосами, Мишель устремила задумчивый взгляд в сторону.

Remote file

Напомним, что Мишель Андраде засветила лишнее в кожаном плаще: "Просто космос".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде распахнула кофту и показала «бугорки»: «Как скучаю…».

Также Politeka писала, что влажные дочь Потапа и Мишель Андраде устроили взрослые игры без одежды на камеру: "Огонь".