Подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде порадовала фанатов и устроила дерзкие танцы на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«О Риша! Твои танцы это любовь! И конечно же, под любимую ciara», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде устроила «грязные» танцы на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это кайф!», «очень круто», «вау, супер», «вот то да!», «капец, ну секси же», «супер вообще», «горячо», «просто лучшая», «какая ты кайфовая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 23-летняя украинская певица Мишаль Андраде, подопечная рэп-исполнителя Потапа, дерзнула показать себя в откровенном образе.

Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого избавилась от излишней скромности.

Жгучая брюнетка предстала в белых штанах и пиджаке, который довольно дерзко распахнула, засветив упругие округлости, облаченные в кремовый лифчик - "что ты творишь?" Страсть этого кадра просто зашкаливает.

С минимумом косметики и собранными в пучок волосами, Мишель устремила задумчивый взгляд в сторону.

Напомним, что Мишель Андраде засветила лишнее в кожаном плаще: "Просто космос".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде распахнула кофту и показала «бугорки»: «Как скучаю…».

Также Politeka писала, что влажные дочь Потапа и Мишель Андраде устроили взрослые игры без одежды на камеру: "Огонь".