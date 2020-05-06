44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на возмущения в сети из-за своего скандального поведения

Как передает Politeka.net, в Инстаграм слили видео, на котором артистка ведет себя неадекватно, вымогает подарок, а также эпично грохнулась на пол, когда хвасталась ногами (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, по всей видимости, во время одной из репетиций, Волочкова заявила людям за кадром, что у нее "ноги от ушей". При этом она тут же бесцеремонно задрала подол и продемонстрировала их.

Продолжая показывать, чем ее наградила природа, Анастасия во время неудачного танцевального па подскользнулась и с грохотом рухнула на пол, что также попало на камеру.

В дальнейшем ей, скорее всего, предложили купить украшения и платья.

"Разложите платья, я вам сделаю красоту... Я вам обещала моду - у вас будет", - говорит Анастасия.

Затем знаменитость рассматривала и примеряла кольца и серьги, которые ей предлагал некий молодой человек. И, видимо, он потребовал энную сумму денег за эти украшения, на что Волочкова моментально отреагировала возмущением:

"За рекламу, за пиар, вы мне просто обязаны подарить вот этот комплект... Вот вам лично так не кажется? За пост в Инстаграме у человека, у которого миллионы подписчиков?", - заявила артистка.

Видео вызвало переполох в соцсети. Пользователи наперебой кинулись комментировать выходку балерины. Многие отметили, что Анастасия "не изменяет себе" и продолжает быть постоянно "гашенной под чем-то".

"Что у неё за шиньоны позорные на голове, с такими деньгами, неужели нельзя натуральные прицепить"

"Почему это позорище думает, что ей все обязаны?"

"Страшно наблюдать как себя губят легендарные личности"

"Она вечно гашеная чем-то 😁"

"Она тут под шафе 🥴 Как и у себя в Инсте. И почему говорит она , а стыдно мне 🙈"

"Она в говнище просто. Жуть. Стыд"

"🤦‍♀️Анастасия себе не изменяет))"

"Бедная женщина...на дно идёт!"

"Она была такой красивой, я в детстве её любила😭. Что она с собой сделала"

Напомним, Волочкова с мохнатыми ногами поразила внешним видом в храме.

Как сообщала Politeka, Волочкова подчеркнула свои пышные формы красным кружевом.