Известная украинская легкоатлетка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала, как владеет гимнастической лентой

На фото Анна позирует в черных лосинах и топе, а образ дополнила кроссовками. В руках она держит палочку, к которой прикреплена красная длинная лента. Ризатдинова закрутила ее вокруг себя и фото получилось очень интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прощайтесь с человеком, если вас что то в нём не устраивает, но не ломайте его, не переделывайте. Пусть игроман найдёт свою игроманку, пусть домосед найдёт свою домоседку, пусть путешественник найдёт свою туристку. Эти люди не плохие, они другие. Согласны?", - написала Ризатдинова под фото.

Фанаты успели оставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Очень согласен. Тому все предшествует 10-летний опыт", "Хорошие слова", "Полезнее заняться собой и сконцентрироваться на себе!", "На все 100%".

Напомним, известная украинская легкоатлетка Анна Ризатдинова показала свои навыки и рассказала о них.

На фото Ризатдинова показала, как умеет садиться на шпагат и выгнула свое тело. Под одной ногой у нее можно увидеть мяч, а второй мяч она держала в руке. Анна была в майке, лосинах и белых кроссовках.

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