Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя в странном виде
На фото Сопонару позировала в красной футболке и грязным лицом. Что произошло с Ириной - неизвестно, она только назвала это "красотой" на ее лице. Можно предположить, что что-то вкусное, так как девушка пальцем провела по лицу и после этого его облизала. Блондинка на кадрах дала задание другому человеку побрить голову, оставив ирокез. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Как оказалось, Ирина участвовала в челлендже. Ей нужно было съесть торт без рук и можно сказать, что звезде это удалось. На видео и отреагировала фан-страничка Юрия Ткача, звезды "Квартал 95", администратор которой написал: "Вы просто прекрасна".
Ранее мы сообщали, что красотка-блондинка из «Женского квартала» Лера Товстолес спряталась в кладовке, где и попала в кадр фотографа.
На фото Лера стоит в плаще, под которым, судя по всему, ничего больше нет. Девушка спряталась в подсобке или гардеробной, оголив плечи и засветив голую ножку. Чем занималась звезда в темной кладовке не ясно, но фото выглядит очень пикантно.
За 40 минут под постом артистки оставили более 300 лайков.
Сообщалось, что Известная украинская актриса Ирина Сопонару порадовала поклонников очередным фото в купальнике.
Так, на одном из последних снимков в Инстаграм Ирина Сопонару позирует в купальнике с принтом пальмы. Лиф обтянул сочные прелести звезды, подчеркнув все достоинства.
Сверху актриса надела, вероятно, халат с короткими рукавими, распахнув его.
Напомним, блондинка из "Квартал 95" в одном белье взбудоражила горячим фото в спальне
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