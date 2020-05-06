Знаменитый молдавский исполнитель Дан Балан удивил новым роликом, заснятым во время работы над новым проектом

После завершения песенного шоу "Голос", в котором Дан принимал участие в роли судьи, артист принялась активно работать над новым оригинальным проектом и вести профиль в социальной сети Инстаграм, ранее довольно редко обновляемый, передает Politeka.net.

Едва ли успели утихнуть слухи о бурном романе Дана с Тиной Кароль, а также его "свадьбе" с певицей, как артист привлек внимание к себе новыми роликами в социальной сети.

Так, певец рассказал, что анонсирует свой новый проект, в котором предложит украинцам всем и все прощать. Проект так и называется "Все пробачати", о нем артист и рассказывал в видео днем ранее. Суть его работы состоит в том, чтобы помочь свести людей и помирить их. «Приглашаем людей, у которых какая-то обида есть, они с повязками будут. И они открывают эти повязки и видят людей, которых не видели по 5, по 10 лет. Большинство из них не виделись из-за какой-то обиды. Их пригласили на это шоу, и они сняли эти повязки… и конечно боль, сложно простить, но они находят силу и прощают», - написал Дан под одним из роликов. Фанаты тут же принялись комментировать ролики и делиться мнением по поводу увиденного.

До этого мы сообщали, что артисты представили видео, записанное прямо в спальне Тины Кароль. Как оказалось, звезды решили снять клип на музыкальную композицию "Помнишь", которую готовили много недель. А недавно в сети появилось довольно неоднозначное видео из репитиции, которое только подогрело слухи об их бурном романе.

Сам клип, который отсняли артисты всего за несколько дней, попал в топ-трендов Ютуб-платформы и был буквально завален хвалебными комментариями. Не далеко ушел и ролик из репетиции звезд - Дан и Тина в домашнем виде засветились перед камерами в довольно неожиданных образах.

Без притворства артисты готовились к выступлению и показали, как проводят время вместе.

В представленном в Инстаграм видео можно заметить, как артисты репетировали, стоя друг перед другом. В ролике также слышно, как звезды флиртуют и заигрывают друг с другом.

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