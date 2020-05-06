Меган Маркл вынудила принца Гарри отказаться от его любимого хобби

Как стало известно, Гарри больше не охотится, хотя это было его любимым занятием. Члену королевской семьи даже пришлось продать свои раритетные охотничьи ружья ручной работы за 50 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

По данным журналистов, Меган очень не нравилось хобби мужа, поэтому герцогу Сассекскому пришлось пойти ей на уступки. Он продал два ружья покупателю, которому нужны были качественные образцы, но было неважно, кто их владелец. Кроме этого, стало известно, что Гарри уже пожалел о переезде и сильно устал от жизни в Америке. Принц мечтает вернуться домой, но Маркл этого делать не намерена. По сообщениям СМИ, она якобы не против его отъезда, при условии, что их сын Арчи останется с ней.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри официально больше не являются членами королевской семьи с 1 апреля. В связи с этим, они должны сами себя обеспечивать. Пара переехала в США, где им пришлось нанять себе охрану за свой счет. Кроме этого, супруги получили ряд ограничений от королевы, которые касаются видов деятельности, которыми они могут заниматься.

Стоит отметить, что помимо трудностей новой жизни, Меган решила навлечь на свою семью еще больше неприятностей, начав судиться с журналистами.

Фото: Getty Images

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