Жена украинского танцора Влада Ямы Лиля показала, как звездный муж занимается спортом

на кадрах Влад лежал на синем коврике, сняв футболку, в одних шортах. После этого Яма начал качать пресс, поднимая не тело, а ноги. На фоне можно услышать странные звуки, которые сопровождали действия танцора. Лиля поинтересовалась, откуда такой звук и приблизила камеру к шортам звезды, показав самую пикантную часть тела своего супруга. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я нимагу", - подписала кадры Лиля.

Фанаты ничего не смогли написать под кадрами или поставить лайки. Все из-за того, что Лиля опубликовала фото в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что Влад Яма во время карантина не стесняется показывать абсолютно разные фото.

Хореограф наложил грязевую маску на лицо, сфотографировал себя, а снимок разместил на своей странице в Инстаграм.

«Находим плюсы на карантине», - говорится в подписи.

В комментариях пользователи соцсетей оценили чувство юмора танцора, назвав его «фантомасом» и шреком».

Сообщалось, что известный украинский хореограф и телеведущий Влад Яма показал видео в Инстаграм, где они с Евгением Кошевым.

На видео нарисован мультик, где стоят два человечка - Влад и Евгений. "Христос Воскрес" сказал один, на что ему ответил второй "Воистину Воскрес". После этого человечки начали стучать лысинами друг об друга и у человечка Кошевого треснул череп, откуда выскочил популярный мультяшный персонаж дятел Вуди.

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