Известная украинская певица Алина Гросу рассказала и показала, как готовить восхитительные куриные ножки

На кадрах Гросу позирует в черной кофточке и с распущенными волосами. Изначально Алина говорили странным голосом, похожим на тот, который образуется от гелия. Звезда рассказала о том, что у нее в семье любят соус барбекю, поэтому она приготовит куриные ножки в нем. Певица поэтапно объяснила, как готовить вкусное блюдо и показала результат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Куриные ножки в соусе барбекю

1 кг куриных ножек

1 ст/л с горкой меда

2 пакетика соевого соуса

1 ч/л горчицы

Приправа барбекю/ либо для мяса

4 зубчика чеснока

Соус барбекю", - написала Алина.

Фанаты посмотрели видео более 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Ням-ням", "У тебя очень приятный голос, не думала о дублирование фильмов", "Очень аппетитно !!", "Ааа, какая вкуснятина", "Очень классный рецепт, обязательно приготовлю".

Сообщалось, что известная певица Алина Гросу удивила неожиданной сменой имиджа после массовой критики поклонников.

По словам артистки, она посмотрела более трех тысяч комментариев и решила, что она правда выглядит лучше с длинными локонами. Приняв для себя важное решение, девушка заявила, что хочет показать, как мнение поклонников для нее важно и нарастила светлые пряди снова.

Напомним, Алина Гросу с младенцем на руках впервые заговорила о горе в семье

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