Меган Маркл записала видео с участием маленького сына

Видео, где Маркл читает сказку малышу, появилось на странице некоммерческой организации Save The Children UK в Инстаграм, где многие знаменитости читают сказки, пишет Рoliteka.net. Видео для благотворительности уже записали Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Лили Джеймс и другие британские актеры.

Как известно, 6 мая сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи исполнился годик. После того, как пара перестала вести свой Инстаграм, британские подданные не видели, как растет малыш. Теперь же все увидели, что правнук королевы сильно повзрослел. Вероятно, именно в честь дня рождения пара решила показать наследника.

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На видео Меган читает маленьком Арчи одну из его любимых книг про утку и кролика. Малышу не очень понравилось сниматься в постановочном видео, он капризничал и не хотел следовать сценарию. Интересно, что видео снимал сам принц, за кадром слышно его голос.

В комментариях к посту поклонники пары оставили множество комплиментов малышу и его родителям.

«Какой славный малыш. На Принца похож больше, чем на Меган», «Папуня», «Я слышу, как Гарри говорит браво», «Ее лицо, когда он бросил книгу во второй раз», «Супер», - пишут пользователи сети.

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"Duck! Rabbit!" with Meghan, The Duchess of Sussex (and Harry, The Duke of Sussex behind the camera), read to their son Archie for his 1st birthday. Happy Birthday, Archie! . Thank you #DuchessMeghan for helping us to raise urgent funds for our coronavirus appeal by reading "Duck! Rabbit" by @akrfoundation, illustrated by @tlichtenheld (published by @chroniclekidsbooks). . As the world grapples with the coronavirus pandemic, children’s lives are being turned upside down. By donating to Save with Stories, you can support the most vulnerable families in the UK and around the world by helping to provide early learning packs, supermarket vouchers, essential household items and virus protection. . Please donate today by visiting our website. Link in bio. . Or you can text STORIES to 70008 to give a one-off donation of £5. . Together, we can help families get through this. . You can only donate via text from a UK mobile. You’ll be billed £5 plus standard rate text message. We receive 100% of your donation. By texting STORIES you agree to calls about fundraising appeals, campaigns, events and other ways to support. Include NO PHONE to opt out of calls. Queries? 02070126400. Read our Privacy Policy savethechildren.org.uk/privacy The Save the Children Fund is a charity registered in England and Wales (213890) and Scotland (SC039570) . #SaveWithStoriesUK #SaveWithStories #GrowingThroughThis

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