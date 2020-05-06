Меган Маркл записала видео с участием маленького сына

Видео, где Маркл читает сказку малышу, появилось на странице некоммерческой организации Save The Children UK в Инстаграм, где многие знаменитости читают сказки, пишет Рoliteka.net. Видео для благотворительности уже записали Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Лили Джеймс и другие британские актеры.

Как известно, 6 мая сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи исполнился годик. После того, как пара перестала вести свой Инстаграм, британские подданные не видели, как растет малыш. Теперь же все увидели, что правнук королевы сильно повзрослел. Вероятно, именно в честь дня рождения пара решила показать наследника.

На видео Меган читает маленьком Арчи одну из его любимых книг про утку и кролика. Малышу не очень понравилось сниматься в постановочном видео, он капризничал и не хотел следовать сценарию. Интересно, что видео снимал сам принц, за кадром слышно его голос.

В комментариях к посту поклонники пары оставили множество комплиментов малышу и его родителям.

«Какой славный малыш. На Принца похож больше, чем на Меган», «Папуня», «Я слышу, как Гарри говорит браво», «Ее лицо, когда он бросил книгу во второй раз», «Супер», - пишут пользователи сети.

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