Меган Маркл змусила принца Гаррі відмовитися від улюбленого хобі

Як стало відомо, Гаррі більше не полює, хоча це було його улюбленим заняттям. Члену королівської родини навіть довелося продати свої раритетні мисливські рушниці ручної роботи за 50 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

За даними журналістів, Меган дуже не подобалося хобі чоловіка, тому герцогу Сассекському довелося піти їй на поступки. Він продав дві рушниці покупцеві, якому потрібні були якісні зразки, але було неважливо, хто їх власник. Крім цього, стало відомо, що Гаррі вже пошкодував про переїзд і сильно втомився від життя в Америці. Принц мріє повернутися додому, але Маркл цього робити не має наміру. За повідомленнями ЗМІ, вона начебто не проти його від'їзду, за умови, що їх син Арчі залишиться з нею.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі офіційно більше не є членами королівської сім'ї з 1 квітня. У зв'язку з цим, вони повинні самі себе забезпечувати. Пара переїхала в США, де їм довелося найняти собі охорону за свій рахунок. Крім цього, подружжя отримало ряд обмежень від королеви, що стосуються видів діяльності, якими вони можуть займатися.

Варто відзначити, що крім труднощів нового життя, Меган вирішила накликати на свою сім'ю ще більше неприємностей, почавши судитися з журналістами.

Фото: Getty Images

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