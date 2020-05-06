34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова покорила танцами на крыше

Новое видео артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Ольга была одета в обтягивающие лосины и толстовку. Красотка стояла на крыше и соблазнительно танцевала под свой новый трек. Видно, что на улице собирается дождь, так как позади певицы виднеются тучи.

«Прошел день с момента релиза Сук@ Весна, и я Вам нереально благодарна за эту поддержку.

Вы моё всё. Спасибо большое всем цифровым площадкам за поддержку», - написала Ольга у себя под постом, отметив, что ее песня уже попала во многие чарты.

Всего за час ее видео посмотрели более 477 тысяч раз. В комментариях звезде традиционно оставили множество комплиментов.

«Моя любовь. Трек бомба! Обожаю», «Какая ты классная», «Ты огонь, и песня крутая», «Супер», «Красотка», «Идеальная женщина», «Классная песня и бомбическая Оля», «Вот это стиль», «Нереальная песня», «Ты самая, самая», «Кайф», «Мы с тобой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова позировала в блузе, которую игриво спустила с плеча. Красотка улыбалась, закрыв глаза. Завершали ее красивый образ украшения на шее, а также длинные серьги в ушах.

Напомним, что заявление Галкина взбудоражило сеть, Бузова не смолчала: "Стариком становишься".

Как сообщала Politeka, эпатажная Бузова плюнула на все и привселюдно призналась в любви: "Поздравляю, котик...".

Также Politeka писала, что Бузова без макияжа опозорилась, показав грудь в старой ночнушке: больно смотреть.