Відома російська телеведуча Ольга Бузова, зірка "Дом 2", показала дивний нічний наряд

На фото Бузова сидить в ночнушке рожевого кольору, а образ доповнила великими окулярами. Волосся в цей раз у Олі були розпущеним, зірка посміхалася на камеру, знімаючи саму себе. Нічна сорочка у телеведучий досить дивно виглядає, невідомо, чи це просто вінтаж або дісталася у спадок від бабусі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спиш?", - лаконічно підписала кадр Ольга.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Бузова опублікувала їх у сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що Ольга Бузова здивувала шанувальників новим ніжним чином.

Відповідний пост зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Ольга Бузова вирішила поділитися з шанувальниками історією, яка дуже її зворушила.

Повідомлялося, що Ольга Бузова похвалилася подарунком від коханого Давида Манукяна.

Образ зірки завершили різні аксесуари. Бузова зробила макіяж з акцентом на очі. Також на обличчі виділяються брови. Пухкі губи підфарбовані коричневою помадою.

Співачка сіла поряд з букетом рожевих троянд, які їй подарував бойфренд.

За сім годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та коментарів.

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