Російський комік Максим Галкін скасував свої концерти через пандемію

Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Він зазначив, що травневі концерти, які повинні були відбутися в Естонії, переносяться на вересень.

«Куплені раніше квитки дійсні. Дякую за розуміння. Буду чекати зустрічі», - написав артист.

Він супроводив пост яскравим селфі, на якому постав без прикрас – таким, яким він є в житті. Шанувальники бурхливо відреагували на його фото. Під постом залишили понад 78 тисяч лайків.

"Старим стаєш", «Ви таки Оптиміст, Макс)», «Максим, Матвієнко ж сказала, що в цьому році кордони не відкриються», «Макс, ти такий красень! Таке мужнє обличчя!», «Гарна фотографія!», «Як йдуть вам довге волосся як прибалтійський рибак, так і їдьте туди на гастролі, Максим!», «Ви тут схожі на Робін Гуда! Обожнюю вас», - пишуть користувачі мережі.

Російська співачка Ольга Бузова теж відписалася під постом.

«Ти думаєш, що у вересні вже можна буде спокійно давати концерти?», - написала вона.

Галкін відповів, що не знає, але дуже на це сподівається. Зазначимо, що через пандемію артисти по всьому світу скасували свої концерти. Сьогодні багато з них буквально залишилися без роботи, як і люди, які працюють на них.

Нагадаємо, що Галкін попередив Зеленського про небезпеку, що насувається: "У такій країні, як Україна...".

Як повідомляла Politeka, шестирічний син Галкіна і Пугачової вразив недитячим вчинком: "Я ні про що не шкодую...".

Також Politeka писала, що Галкін забився в кут від Пугачової і вивалив всю правду про життя з бабусею: «Вона с...».