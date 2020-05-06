Российская актриса Эвелина Бленадс порадовала поклонников и показала идеальную фигуру в крохотном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Кто за цветы вместо одежды ставьте лайк❤️. Кто за ноги «от ушей» -ставьте лайк. Кто сейчас улыбнулся-ставьте лайк. А я ставлю лайк моим любимым подписчикам», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бледанс позирует в крохотном платье, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Обалденная», «Как всегда - прекрасно выглядите», «Вы сама как цветок Эвелина», «Вы Богиня❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥и удивительная женщина», «Боже,Обалденно фото», «Ставлю ❤️за ноги от ушей, утопающие в море цветов, не взирая на любые одежды!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российская актриса Эвелина Бледанс показала весенние развлечения на карантине.

На кадрах Эвелина позирует в красных штанах и кофте. В руках она держит стакан, а образ дополнила домашними шлепками и очками. В ролике у нее падает синяя шляпа. Но Бледанс показала обратную съемку и вышло, что головной убор из земли поднимается на голову звезды.

"Упала шляпа, упала на пол. Ну, нет! Как назовём эту видюшку? Лучшим подарю стори", - написала Бледанс.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

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