Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос показала подросшую дочь и поделилась мнением, когда не стоит рожать детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Когда не стоит хотеть/рожать детей? – мне пора (у всех подруг же есть уже); – материнский капитал (за детей даёт выплаты государство/мужчина/родители); – это удержит мужчину рядом (детей мы рожаем для себя и всегда рассчитываем на себя, девочки💁🏻‍♀️); – реализация несбывшихся мечт в детях; – чтобы кому-то что-то доказать («у меня вот как всё классно – семья, новый муж, дом и т.д); – продолжить род», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках видно Димпопулос с детьми. Как можно заметить, ее дочь заметно подросла, а сама звездная мама называет детей даром, который дается не всем.

«…дети – дар, к которому нужно быть готовыми. Когда дети появляются от радости, от желания передать или преумножить, тогда этот дар принесёт много счастья, познания и смысла. В противном случае, наоборот, много хлопот, раздражения, суеты и в будущем боли от непонимания и пропасти», - подчеркнула она.

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