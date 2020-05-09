Украинская певица Гайтана показалась перед фанатами после кардинального изменения имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Потому что между нами Дивне кохання», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Гайтана позирует после кардинальной смены имиджа: звезда сменила прическу и примерила непривычное для себя платье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень идет эта прическа», «Столько времени прошло, а ничего не изменилось», «лучшая», «невероятная», «красотка», «Гламурненько», «ух ты», «Боже, зачем? У вас же были красивые волосы», «невероятная! Космос», - пишут они.

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На кадрах Гайтана позирует в блузке с большим декольте. Образ певица дополнила украшением на шее и стильной укладкой волос. Красавица танцевала перед камерой и пела, выключив звук.

"Итак! Читайте по губам и угадайте, припев какой песни я пою?", - написала Гайтана.

Фанаты начали активно угадывать песню, которую пела звезда:

"Каждой каплей", "Капли дождя", "Я буду каждой каплей дождя- а-а любить твое тело-о я буду каждой каплей дождя-а-а любить твое тело любить себя)", "Каждой каплей дождя, это навеяно дождливой погодой в Киеве?", "Если бы за правильный ответ был приз - встреча с Гайтаной,так мы бы выиграли".

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