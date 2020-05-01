48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, сильно змінилася в ізоляції
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на велотренажері. Орбакайте в білому світшоті й темних смугастих лосинах крутила педалі, посміхаючись в камеру.
"Так і хочеться рвонути з місця на гастролі💃🏼Але ми залишаємося вдома⛺️Добре, що сім'я мене завжди підтримує 💪❤️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite", - поділилася Крістіна.
Багато хто запереживав з приводу стану здоров'я артистки, адже в січні вона зламала щиколотку і декілька місяців провела в гіпсі, а також в суворих обмеженнях щодо пересування. Як бачимо, Крістіна забула про біль, і почала старанно тренуватися, поки є час на карантині.
За кілька годин пост зібрав понад 100 000 "лайків", а також безліч коментарів.
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"Яка гарна!!! 😍😍💗💗💗А ми чекаємо і концертів і вистав! 🙏🌹"
"Наймиліша посмішка і найчутливіше серце ❤️🙌🏼❤️"
"Мабуть у артистів гроші закінчуються!"
"Крістіно, Ви виглядаєте просто шикарно! 💪"
"Крістіна, мотиватор !!! Фігура супер!!! 👍"
"І що ви хотіли цим дебільним постом показати?)"
"Всі поправляються вдома, а ви струнка, ще худіший, ніж були до..."
"Завжди у відмінній формі! Молодець, Крістіна, приклад для наслідування 👍"
"Крістіна я вам раджу не так швидко трохи повільніше😘"
"А я до мами хочу рвонути 😁"
"Не зрозумієш,де дочка,де мама😊🤔"
Раніше ми повідомляли, Орбакайте похвалилася розкішним житлом, показавши кілька кадрів в Instagram. Перше, що можна помітити, в квартирі Крістіни немає перегородок. Зонування відбувається за допомогою меблів та елементів декору. Так вітальню і кухню розділяє великий стіл-стійка.
Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.
Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.