Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова порадовала фанатов и показала всем, как проводит время на изоляции
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Эти прекрасные тёплые солнечные дни необходимо украшать красотой, радостью, любовью, романтикой, чтобы хотелось улыбаться.😊🌺❤️🔥 И в форме надо быть всегда! В независимости от изоляций», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Волочкова позирует в полупрозрачном наряде, демонстрируя внушительные формы. Кроме того, из-под наряде виднеется явно лишнее. Однако поклонники балерины не смогли что-либо сказать, поскольку звезда закрыла возможность комментировать фотографии.
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Как сообщалось ранее, балерина Анастасия Волочкова признала "референдум" и аннексию Крыма законными. По ее словам, "Крым сделал свой выбор", но в ее сознании он будет ассоциироваться с Украиной.
"Крым был частью Украины, и я хочу пояснить, что он в моем сознании всегда будет ассоциироваться с Украиной. Я никогда не предполагала, что на этой земле вообще могут происходить такие ужасные противоречия, из-за которых могут поругаться наши народы", - отметила она.
Но тут же отметила, что присоединения полуострова к РФ "все ждали".
"Теперь Крым стал частью России. Невозможно не считаться с тем фактом, что многие люди этого долго ждали. Я верю, что решение жителей Крыма благотворно повлияет на их жизнь", - уверена балерина.
Напомним, Волочкова с мохнатыми ногами поразила внешним видом в храме.
Как сообщала Politeka, Волочкова подчеркнула свои пышные формы красным кружевом.
Также Politeka писала, что Волочкова показала, чем соблазняет любовника в сером боди.