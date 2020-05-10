Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова порадовала фанатов и показала всем, как проводит время на изоляции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эти прекрасные тёплые солнечные дни необходимо украшать красотой, радостью, любовью, романтикой, чтобы хотелось улыбаться.😊🌺❤️🔥 И в форме надо быть всегда! В независимости от изоляций», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Волочкова позирует в полупрозрачном наряде, демонстрируя внушительные формы. Кроме того, из-под наряде виднеется явно лишнее. Однако поклонники балерины не смогли что-либо сказать, поскольку звезда закрыла возможность комментировать фотографии.

Как сообщалось ранее, балерина Анастасия Волочкова признала "референдум" и аннексию Крыма законными. По ее словам, "Крым сделал свой выбор", но в ее сознании он будет ассоциироваться с Украиной.

"Крым был частью Украины, и я хочу пояснить, что он в моем сознании всегда будет ассоциироваться с Украиной. Я никогда не предполагала, что на этой земле вообще могут происходить такие ужасные противоречия, из-за которых могут поругаться наши народы", - отметила она.

Но тут же отметила, что присоединения полуострова к РФ "все ждали".

"Теперь Крым стал частью России. Невозможно не считаться с тем фактом, что многие люди этого долго ждали. Я верю, что решение жителей Крыма благотворно повлияет на их жизнь", - уверена балерина.

Напомним, Волочкова с мохнатыми ногами поразила внешним видом в храме.

Как сообщала Politeka, Волочкова подчеркнула свои пышные формы красным кружевом.

Также Politeka писала, что Волочкова показала, чем соблазняет любовника в сером боди.