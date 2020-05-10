Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос порадовала поклонников и показала своих подросших детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мама – самое главное и сакральное слово в нашей жизни. Мама – «дом», куда всегда хочется вернуться. Мама – безусловная любовь и принятие. Мама – это жизнь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Димопулос позирует вместе со своими детьми: Даниелем Джеджулой (от звездного шоумена Андрея Джеджулы) и маленькой Софией (от бизнесмена Игоря Кучеренко, который старше ее на 18 лет). Трогательные снимки спровоцировали бурные комментарии со стороны ее поклонников.

«Доча копия папы, а мама ещё красивее стала», «боже, какая малышка», «какая сладка девочка», «такая хорошушка», «Пусть будут дети красивые как мама и счастливы! 🌹💖👍», «Такая сладкая булочка 🤩❤️», - пишут они.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос показала подросшую дочь и поделилась мнением, когда не стоит рожать детей.

«Когда не стоит хотеть/рожать детей? – мне пора (у всех подруг же есть уже); – материнский капитал (за детей даёт выплаты государство/мужчина/родители); – это удержит мужчину рядом (детей мы рожаем для себя и всегда рассчитываем на себя, девочки💁🏻‍♀️); – реализация несбывшихся мечт в детях; – чтобы кому-то что-то доказать («у меня вот как всё классно – семья, новый муж, дом и т.д); – продолжить род», - говорится в сообщении.

Напомним, жгучая экс-ВИА Гра в наряде с вырезом показала прелести

А еще Politeka сообщала, что горячая экс-ВИА Гра поигралась "дыньками" перед камерой, личные кадры

Также Politeka писала, что знойная экс-ВИА Гра выставила напоказ самое главное, украинцы в восторге