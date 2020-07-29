Украинская певица Ирина Билык недавно опубликовала редкие фото своего старшего сына Глеба Оверчука

Как передает Politeka.net, артистка показала, как вырос парень, который позировал в шоуруме среди одежды и мотоциклов.

Ирина объяснила, что Глеб пришел поддержать своего младшего братика Табриза в фотосессии для бренда John Richmond.

При этом исполнительница поинтересовалась, нравятся ли ее поклонницам парни с длинными волосами.

К слову, пару дней назад Ирина создала для Табриза собственный аккаунт в Instagram, где уже успела разместить несколько фото.

Фолловеры увидели во внешности Глеба сходство со Скрябиным: "Так на Скрябина похож!!!😍", "Довжина волосся-це особиста справа кожної людини. Я розглядаю, людину в цілому,а не як окремий елемент .Глібу - гарно", "Лично мне не очень) но Ваш Глеб очень красивый парень,😉😍 на первом фото в первый миг подумала - Кузьма...".

Ранее мы писали, что популярная певица Ирина Билык похвасталась новым проектом своего мужа Аслана Ахмадова

Она опубликовала горячее видео на своей странице в Instagram.

"О новом проекте Аслана я узнала одна из первых..

Всегда неожиданно,всегда эстетически мудро...

С нетерпением жду видео и многосерийности его фантазий", - подписала Ирина Билык.

На опубликованном ролике только один кадр, который выглядит как плакат. Судя по нему, новая работа Аслана Ахмадова называется "Грех". На видео выделяется фотография, которая состоит из двух половинок: "негатива" и "позитива".

На обоих изображен голый Аслан Ахмадов с ангельскими крыльями за плечами, который загадочно смотрит в сторону в расслабленной позе. Фотографию сопровождает тревожная музыка в виде звона колоколов.

Напомним, Билык заступилась за "родных" россиян перед Украиной: "В чем они виноваты?".

Как сообщала Politeka, Билык с перекроенным лицом взбудоражила видом после шумного праздника: фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Билык прервала молчание и раскрыла свой страшный диагноз: "Как у Фриске...".