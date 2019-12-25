Погода в Украине 25 декабря, на Рождество, ожидается прохладной и местами очень дождливой

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, сильнее всего «заливать» будет в западной Украины. Ночью там ожидается 2-5 тепла. Днем воздух прогреется до 2-6 по Цельсию. Сильный дождь будет сопровождаться мокрым снегом и возможными туманами.

Похожая ситуация будет и на севере. Жителям этих регионов стоит готовиться к серьезным дождям и 5-7 градусам днем. Примерно столько синоптики прогнозируют и на ночь. Аналогичной картина будет и в центральных областях.

В то же время на юге Украины дожди будут менее обильными. Вместе с тем, столбик термометра днем покажет 7-10 тепла. Ночью же будет прохладнее – около 4-6 по Цельсию.

Холоднее всего на Рождество будет жителям восточной Украины. Воздух там как днем, так и ночью ожидается в пределах 2-4 тепла. Правда, сильных дождей ожидать не стоит.

Сообщалось, что синоптики рассказали украинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще Politeka писала, что плохая погода разорвет Украину на куски.

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